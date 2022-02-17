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Путин объявил о серии совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил о начале серии совещаний по подготовке его послания Федеральному Собранию.

"Мы начинаем серию совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию. Это большая, комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов", - сказал Путин в четверг в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что это не только задача президента.

"Да, президент оглашает те решения, которые мы готовим, говорит, что и как нужно сделать для реализации поставленных целей, но это наша совместная задача", - сказал Путин.

"Начать предлагаю с анализа общей макроэкономической картины и уточненного прогноза экономической динамики на ближайшую трехлетку", - отметил он.

Владимир Путин Федеральное Собрание

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