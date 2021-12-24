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"Роскосмос" сообщил, что орбиту МКС снизили почти на два километра

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-19", сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Высоту орбиты МКС уменьшили примерно на 1,8 км для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля Союз МС-21. В 04:18 мск были включены двигатели грузового корабля Прогресс МС-18. Они проработали 539,4 секунды, а величина импульса составила 1,06 м/с", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что целью проведения коррекции орбиты станции является формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" в 2022 году.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-21" пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года. В экипаж корабля войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В настоящее время в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Роскосмос МКС Союз МС-19 Союз МС-21

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