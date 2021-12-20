Астронавт из США войдет в экипаж "Союза", который отправится к МКС осенью

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Возобновление перекрестных российско-американских полетов к Международной космической станции (МКС) запланировано на осень 2022 года, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Наш план - (запустить космонавта - ИФ) в рамках Crew-5 осенью 2022. Мы планируем отправить российского космонавта на корабле Dragon и американского астронавта на "Союзе", - сказал Монтальбано, отвечая на вопрос о статусе российских космонавтов в рамках миссии на Dragon к МКС.

Он добавил, что российские космонавты уже проходят в США подготовку к полетам на корабле Crew Dragon.

"У нас уже тренировались космонавты в центре Хавторн. Сейчас у нас тренируется космонавт. План в том, чтобы завершить эти тренировки, чтобы этот человек затем вернулся в конце января - начале феврале", - сказал Монтальбано, отвечая на вопрос о подготовке космонавтов к полетам.