Орбиту МКС скорректируют в рамках подготовки к прибытию следующей экспедиции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) уменьшат в пятницу на 1,8 км в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-19".

По данным госкорпорации "Роскосмос", в 04:18 (по московскому времени) будет выдана команда на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработают 539 секунд. Средняя высота орбиты станции составит 417,51 км над поверхностью Земли.

По завершении коррекции максимальная высота орбиты составит 433,45 км, минимальная - 415,81 км. В "Роскосмосе" сообщили, что целью проведения коррекции орбиты станции является формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" в 2022 году.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-21" пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года. В экипаж корабля войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В настоящее время в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.