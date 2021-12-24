Суд приговорил к 21 году колонии оренбургского священника по делу о педофилии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Саракташский районный суд (Оренбургская область) огласил приговор священнослужителю Николаю Стремскому, обвиняемому в преступлениях в отношении детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районного суда.

"Назначено 21 год исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ сообщалось, что руководителю организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" предъявлено обвинение по статьям 131, 132, 133, 135, 117, 156, 151 УК РФ (изнасилование; насильственные действия сексуального характера; развратные действия; истязание; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Стремский был задержан осенью 2019 года.

По версии следствия, с 1999 по 2019 годы обвиняемый "совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних". Также он подозревается в том, что спаивал детей.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина Стремский запрещен в священнослужении на время следствия.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.