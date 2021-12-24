Оренбургского священника, осужденного на 21 год за педофилию, могут лишить сана

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Церковный суд Оренбургской епархии намерен рассмотреть вопрос о лишении священного сана протоиерея Николая Стремского, который в пятницу был приговорен к 21 году колонии строгого режима за преступления против детей.

"Оренбургская епархия сообщает, что дело запрещенного в священнослужении протоиерея Николая Стремского передано в епархиальный церковный суд. После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос об извержении его из сана", - написал в своем телеграм-канале помощник управляющего епархией по работе с епархиальными отделами иерей Вадим Татусь.

Стремский был задержан осенью 2019 года. По версии следствия, с 1999 по 2019 годы обвиняемый "совершил преступления против половой неприкосновенности 11 несовершеннолетних". Также он подозревается в вовлечении детей в систематическое употребление алкоголя.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ. Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.