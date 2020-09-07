Настоятеля оренбургской обители милосердия будут судить за педофилию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" в поселке Саракташ Оренбургской области Николая Стремского, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что священнослужитель обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

По версии следствия, с 1999 по 2019 годы обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности 11 несовершеннолетних. Также он вовлекал детей в систематическое употребление алкоголя, отмечается в сообщении.

Стремский был задержан осенью 2019 года. Следствие сообщало, что приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли трех несовершеннолетних в гараже и удерживали их там продолжительное время. Стремский отрицал свою вину, ссылаясь на то, что "данные детей являются вымышленными".

Священнослужитель арестован. По данным местных СМИ, его дочери и зятю суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина Стремский запрещен в священнослужении на время следствия.

В 2006 году Стремский был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.