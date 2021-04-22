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Ижевчанин, застреливший бывшую сожительницу в магазине, найден мертвым в Татарстане

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Татарстане в заброшенном доме в деревне Мукшур нашли мертвыми двух мужчин, которых разыскивали в связи с убийством продавщицы магазина в Ижевске. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек, сообщили в управлении СК по республике.

Днем ранее в СК по Удмуртии объявили в розыск Роберта Гильманова из Ижевска. По версии следствия, 20 апреля он при свидетелях застрелил продавщицу в магазине на улице Клубной. Она погибла на месте. В СК уточнили, что погибшая ранее была гражданской женой подозреваемого. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом.

На следующий день, 21 апреля Гильманова и его предполагаемого сообщника нашли мертвыми в селе Мукшур. Их там искали, поскольку в Мукшуре жил отец одного из них.

Когда дом окружили силовики, один из мужчин застрелил другого из обреза и покончил с собой, заявили в СК.

Ижевск Татарстан Мукшур Удмуртия СКР Роберт Гильманов

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