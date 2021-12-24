Возбуждено дело о гибели двух пациенток при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности возбуждено в Астрахани после гибели двух пациенток ковидного госпиталя после возгорания в инфекционном боксе, сообщает в пятницу управление СКР по региону.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

Погибли пациентки в возрасте 69 и 79 лет. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки в изолированном боксе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и следователей-криминалистов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, утром в пятницу поступила информация о возгорании в инфекционном боксе ковидного госпиталя, развернутого в областной инфекционной больнице им. Ничоги. Меньше чем через 50 минут пожар ликвидирован.

18 пациентов госпиталя эвакуированы на второй этаж больницы, один ребенок переведен в инфекционное отделение.