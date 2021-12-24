Два пациента погибли при пожаре в COVID-больнице в Астрахани

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два пациента погибли из-за воспламенения оборудования в коронавирусной больнице в Астрахани, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в администрации медучреждения.

"По предварительным данным, произошло воспламенение оборудования, возможно, аппарата ИВЛ. Погибли два лежачих пациента", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 15 кв. м, его уже удалось потушить, добавил он.

В управлении СКР по региону "Интерфаксу" сообщили, что начали проверку по факту пожара в реанимации областной инфекционной клинической больницы им. Ничоги, где погибли два пациента. Специалисты ведомства уже выехали на место происшествия.

Ранее источник сообщал о пожаре в "красной зоне" реанимации областной инфекционной больницы и эвакуации из нее людей.

МЧС подтвердило, что возгорание в реанимации уже ликвидировано.