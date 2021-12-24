ВЦИОМ отметил рост рейтингов Путина после пресс-конференции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - После большой пресс-конференции президента его рейтинг одобрения вырос до 65,5% с 60,5% - среднего уровня недели с 13 по 19 декабря, сообщил ВЦИОМ.

Последний опрос социологи провели 23 декабря среди 1600 респондентов по телефону. В этот же день прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Рейтинги доверия политикам составляются по результатам ежедневных телефонных опросов 1600 россиян, публикуется среднее значение показателей за неделю.

Рейтинг неодобрение, по данным социологов, за тот же период снизился с 28,2% до 25%.

Рейтинг доверия Путину вырос с 64,7% до 66,9%, рейтинг недоверия снизился с 30,2% до 28,4%.