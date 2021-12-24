РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство в 2022 году направит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Президент дал поручение в течение ближайших трех лет провести модернизацию отделений и пунктов почтовой связи, расположенных в селах и в труднодоступной местности. Решать эту задачу станем поэтапно. На следующий год правительство выделит 5 млрд рублей, которые позволят обновить почти 1200 сельских отделений, привести их в нормальное состояние", - сказал премьер-министр.

"Если понадобится, будут построены быстровозводимые здания. Средства пойдут и на оснащение новой мебелью, оборудованием. Важно, чтобы отделения "Почты" стали по-настоящему современными и удобными для людей, независимо от того, где они расположены", - добавил Мишустин.

Он уточнил, что модернизации требуют 25,16 тыс. почтовых отделений, износ половины из них превышает 50%. Глава правительства попросил Минцифры держать вопрос на постоянном контроле.

Гендиректор "Почты России" Максим Акимов в октябре говорил, что в настоящее время большинство сельских отделений "Почты России" - 70% - находится "в неудовлетворительном состоянии". По его словам, для ремонта почтовых отделений требуется свыше 90 млрд рублей, причем большая часть этой суммы необходима для отделений в поселениях численностью от 100 до 5 тыс. человек.

"Почта России" планирует провести в пользу государства допэмиссию на сумму 200 млрд рублей. Государство в качестве оплаты акций допэмиссии внесет в уставный капитал "Почты России" денежные средства для модернизации отделений по всей стране, а также 100% минус 1 акция АО "Марка", интеллектуальные права на использование системы ГИС ЖКХ и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество.