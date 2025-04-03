Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

При этом раскладе на модернизацию почтовых отделений можно будет выделять 5 млрд рублей в год

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры прорабатывает возможность финансирования модернизации почтовых отделений в селах за счет средств бюджета, получаемыхв результате повышения с 2025 года штрафов за нарушение ПДД, также обсуждается выделение "максимальных" льгот "Почте России" регионами, сообщил замглавы министерства Олег Качанов на заседании программной комиссии "Единой России".

В России с 2025 года вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение ряда положений Правил дорожного движения (ПДД). Законом также увеличивается с 20 до 30 дней срок, в течение которого штраф может быть уплачен со скидкой, а размер скидки снижен до 25% с 50%.

"Мы прорабатываем механизм, который позволит нам с учетом все-таки дополнительных доходов бюджета, которые за счет автоштрафов, сокращения скидки на автоштрафы, выделять порядка 5 млрд рублей на каждый год на обеспечение модернизации отделений почтовой связи", - сказал замминистра.

По его словам, за счет этих средств можно будет ремонтировать около 1 тысячи отделений в год.

"Это пока предельная наша оценка по возможности выделения финансирования из допдоходов, которые нам будет предоставлять Минфин. К сожалению, это не позволит выполнить (программу модернизации почтовых отделений - ИФ) в полном объеме", - сказал замминистра.

Кроме того, Минцифры обсуждает с регионами возможность предоставления ими "максимальных" льгот "Почте России", которая сможет направлять сэкономленные средства на ремонт своих отделений. Речь, в частности, о льготном выделении земельных участков, льготной аренде и так далее, уточнил Качанов.

"И в этом смысле те дополнительные доходы, которые появляются у "Почты России", они также должны быть направлены на модернизацию отделений почтовой связи. Их перечень в этом случае определяется "Почтой России" вместе с субъектом РФ, исходя из того, какие отделения требуют ремонта в первую очередь", - сказал замглавы Минцифры.

Секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев напомнил, что в ноябре 2021 года президент поручил правительству обеспечить планомерную модернизацию 25 160 сельских отделений "Почты" в течение 2022-2025 годов. Однако за 3 года реализации программы - в 2022-2024 годах - отремонтировано 3 250 отделений, а на 2025 году на эти цели выделено только 500 млн рублей, что позволит отремонтировать лишь 105 отделений "Почты", сказал Якушев.

Замглавы Минцифры сообщил, что министерство просило дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 104,9 млрд рублей, которых бы хватило на обеспечение модернизации всех отделений почтовой связи в период 2025-2030 годов.

"Закладывалось 50 млрд рублей на 2025-2027 годы и еще 54,9 млрд рублей - на оставшийся период времени. Минфин, к сожалению, не поддержал это допфинансирование. И в итоге мы вынуждены были просто из нашей базы переставить хотя бы минимальный объем бюджетных средств - 500 млн рублей", - сказал Качанов.

Председатель партии, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев попросил правительство заняться этим вопросом "максимально внимательно" и "посмотреть на возможность увеличения финансирования этой программы по линии Минфина".