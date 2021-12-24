Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Точная сумма штрафа - 1 990 984 950 рублей 5 копеек

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Meta (бывшее название - Facebook) оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей, сообщили в суде. Компания оштрафована за повторное нарушение российских законов - отказ удалять запрещенный в России контент.

Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района. Точная сумма штрафа - 1 990 984 950 рублей 5 копеек.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, судья рассчитал эту сумму по представленным суду данных о размере годовой выручки Meta Platforms Inc. на территории России, которые отражены в данных налогового учета.

Ранее 24 декабря этот же суд назначил оборотный штраф Google на сумму свыше 7,2 млрд рублей за такое же нарушение. Комментируя это решение, в Госдуме не исключили, что если компания штраф не заплатит, к ее ресурсам могут применить блокировки и замедление трафика.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые вовремя не удаляли сообщения, в которых чиновники усматривали призывы к несовершеннолетним приходить на несогласованные митинги. Зарубежные интернет-компании уже не раз штрафовались судом за эти нарушения.