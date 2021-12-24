Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Точная сумма штрафа - 1 990 984 950 рублей 5 копеек

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Meta (бывшее название - Facebook) оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей, сообщили в суде. Компания оштрафована за повторное нарушение российских законов - отказ удалять запрещенный в России контент.

Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района. Точная сумма штрафа - 1 990 984 950 рублей 5 копеек.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, судья рассчитал эту сумму по представленным суду данных о размере годовой выручки Meta Platforms Inc. на территории России, которые отражены в данных налогового учета.

Ранее 24 декабря этот же суд назначил оборотный штраф Google на сумму свыше 7,2 млрд рублей за такое же нарушение. Комментируя это решение, в Госдуме не исключили, что если компания штраф не заплатит, к ее ресурсам могут применить блокировки и замедление трафика.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые вовремя не удаляли сообщения, в которых чиновники усматривали призывы к несовершеннолетним приходить на несогласованные митинги. Зарубежные интернет-компании уже не раз штрафовались судом за эти нарушения.

Таганский суд Google Meta

Новости

Первые партии "Спутника М" для подростков выпустили в гражданский оборот

РКН не исключил назначение новых оборотных штрафов Google и Meta

Российские курорты в 2021 году примут на 15-20% больше туристов, чем до пандемии

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Газ подорожал в 1,5 раза на бирже в Петербурге после похолодания в РФ

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб.

РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

Лукашенко 28-29 декабря посетит Россию и планирует встречу с Путиным

В Думе пригрозили Google ужесточением наказания за нарушения законов РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });