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Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать "омикрон"

Мурашко отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать "омикрон"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Ростовскую область заявил, что все имеющиеся тесты способны диагностировать новый штамм коронавируса "омикрон".

"Мы видим, что все тесты, которые сегодня созданы и находятся на рынке, они работают для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе вызванной штаммом "омикрон", - сказал он журналистам в субботу.

Мурашко отметил, что крайне важным является раннее начало терапии в первые три дня.

"Специалисты центра Гамалеи протестировали сыворотку человека, которая получена от вакцинированных людей. На "омикроне" чуть снижается непосредственная эффективность защиты. Но... у тех, кто получил вторую дозу вакцины, появляется хорошая надежная защита. Поэтому сегодня важно спустя шесть месяцев получить бустерную дозу вакцины", - добавил министр.

Мурашко также заявил, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения "омикроном". Как он отметил, "установлено, что штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие".

Министр добавил, что поэтому важным является соблюдение личной безопасности - соблюдение масочного режима, дистанции.

"Распознание идет гораздо быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому важно обучить детей безопасному поведению", - отметил он, добавив, что также важна своевременная диагностика детских инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков.

По его словам, течение заболевания при заражении "омикроном" похоже на гриппозные заболевания. "Подчас мы видим, что новый штамм маскируется под гриппозоподобное течение заболевания", - сказал Мурашко.

В мире"Омикрон" зафиксировали уже в 110 странахЧитать подробнее

В связи с этим особенно важной становится дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств выявления коронавируса, добавил министр.

Накануне в докладе ВОЗ сообщалось, что "омикрон" обнаружили уже в 110 странах.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, "омикрон" превосходит их по скорости распространения.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Коронавирус

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