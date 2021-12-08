Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения, произошедшего в среду в 5:31 по местному времени (20:31 вторника мск), находился в 146 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск.

Очаг залегал на глубине 61 км под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов землетрясение не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.