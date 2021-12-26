В Томске возбуждено дело о поджоге второго гипермаркета "Лента"

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Томские полицейские возбудили уголовное дело в связи с произошедшим в субботу пожаром в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина, который стал вторым подобным инцидентом с магазинами сети за неделю.

Расследование ведется по статье о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога (ч.3 ст.30 и ч.2 ст.167 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как сообщалось, возгорание произошло в субботу в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина в Томске. В Главном управлении МЧС РФ по Томской области сообщили "Интерфаксу", что сигнал о пожаре поступил в 16:14 по местному времени (12:14 по Москвк). Из здания эвакуировали около 500 человек. Потушить возгорание удалось в 16:26.

Позже полицейские установили и задержали подозреваемого в поджоге. Ему предъявлено обвинение.

Это второй поджог в гипермаркетах "Лента" в Томске за текущую неделю. 21 декабря сгорел гипермаркет на улице Елизаровых, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. По подозрению в поджоге полицейские задержали 33-летнего сотрудника подрядной организации, который работал в гипермаркете. Мужчину арестовали.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.