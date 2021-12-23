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Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента".

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, мужчина заключен под стражу на два месяца.

По версии следствия, работник одной из подрядных организаций в гипермаркета устроил пожар из-за личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. Он пришел в гипермаркет, облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

В РоссииПожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часовЧитать подробнее

Пожар произошел 21 декабря, из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

Против подозреваемого - мужчины 1988 года рождения - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога).

Горевший супермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина составляет 9,4 тыс. кв. м, из которых торговое пространство занимает 5,2 тыс. кв. м.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.

Томск Лента

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