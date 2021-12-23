Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в поджоге гипермаркета "Лента".

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, мужчина заключен под стражу на два месяца.

По версии следствия, работник одной из подрядных организаций в гипермаркета устроил пожар из-за личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. Он пришел в гипермаркет, облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее.

Пожар произошел 21 декабря, из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

Против подозреваемого - мужчины 1988 года рождения - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога).