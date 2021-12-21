Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным потребовалось почти 11 часов для ликвидации крупного возгорания в гипермаркете "Лента" в Томске, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 01:57 (21:57 по московскому времени) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" в Томске поступило в 15:06 (11:06 по московскому времени). Из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет около 5 тыс. кв. м. Затем МЧС сообщило о локализации пожара на 3,5 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась кровля, пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом. В тушении был задействован пожарный поезд.

Пресс-служба "Ленты" сообщала, что причиной пожара стал умышленный поджог сотрудником подрядной организации. Предполагаемый виновник задержан.

Позже в полиции сообщили, что подозреваемый - мужчина 1988 года рождения. Причины своего поступка внятно пояснить не смог.

Горевший супермаркет был открыт в 2016 году. Его строительством занималось ООО "ХК "Новолекс". Общая площадь магазина составляет 9,4 тыс. кв. м, из которых торговое пространство занимает 5,2 тыс. кв. м. Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска. В частности, работы на площадке начинались без необходимого разрешения. Подрядчику пришлось демонтировать колонны и перекрытия до получения необходимых документов.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.