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Путин заявил, что ответ Западу при отказе от предложений РФ подготовят военные эксперты

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным, соответствующие предложения подготовят военные эксперты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (ответ - ИФ) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал он в программе "Москва.Кремль.Путин".

Таким образом Путин ответил на вопрос ведущего программы Павла Зарубина, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и на этот раз".

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Вместе с тем президент заявил, что РФ будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

"Я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили", - подчеркнул он.

Как заявил Путин, "мы будем стремиться именно к этому".

На прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Владимир Путин США НАТО

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