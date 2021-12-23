Посол Салливан счел, что с РФ есть шанс добиться прогресса в переговорах по гарантиям безопасности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне полагают, что в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности есть шанс добиться прогресса, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

В интервью газете "Коммерсант" его спросили, воспринимает ли американская сторона предложения Москвы по гарантиям безопасности как ультиматум, на что Салливан ответил: "Я бы не стал характеризовать это так или иначе. Мы воспринимаем буквально высказанные опасения".

"Наша позиция - не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США - заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной", - подчеркнул Салливан.

При этом он отметил, что "это будет улица с двусторонним движением".

"Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией. И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной", - подчеркнул Салливан.

Вашингтон не готов "просто взять и подписаться" под предложенными Россией документами по гарантиям безопасности, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - сказал Салливан в интервью газете "Коммерсант".

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли США подписаться под адресованным Вашингтону, а не НАТО документом, посол США сказал: "Нет. Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии".

"Я понимаю публичные заявления российских властей, продвигающих свои интересы безопасности. Но они имеют дело с партнерами, у которых есть свои собственные интересы в области безопасности, и они также должны учитываться российской стороной", - заявил Салливан.