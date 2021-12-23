Путин увидел готовность США к дискуссии с РФ о гарантиях безопасности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Москва видит пока в целом позитивную реакцию на своё предложение Вашингтону о гарантиях безопасности, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Ясно, что один из важнейших элементов сегодня - это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

"Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в Москве видят готовность Вашингтона приступить к этой дискуссии.

"Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути", - сказал президент РФ.

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