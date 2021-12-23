США и ЕС согласились координировать позиции по российским предложениям по безопасности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердили готовность координации усилия в вопросе политики России в отношении Украины, сообщил американский госдепартамент по итогам беседы двух политиков.

"Они подчеркнули необходимость скоординированных действий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая российская военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для Российской Федерации", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Ранее европейская внешнеполитическая служба информировала, что Боррель и Блинкен выразили уверенность, что российские предложения по безопасности в Европе нельзя обсуждать без участия Евросоюза.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, отражающие взгляды РФ на возможные договоренности по безопасности в Европе... Они согласились, что любые обсуждения темы европейской безопасности возможны лишь при условии участия ЕС и при координации с ним", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Блинкен и Боррель обсудили тему концентрации войск РФ близ украинской территории и в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что в беседе с Боррелем обсудила "обеспокоенность развитием событий на Украине и вокруг нее".

Она отметила, что стороны "подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве платформы для диалога по деэскалации ситуации".

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер написал в Facebook, что, по его мнению, НАТО и США должны выдвинуть в качестве условия для диалога с Россией отвод российских войск от украинской границы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что переговоры по российской инициативе вообще нецелесообразны.

"Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией", - заявил он в интервью британскому изданию The Times.

Он подчеркнул: "Мы считаем, что необходимо поддерживать нынешний статус обороны в регионе. И единственный разговор, который мы хотели бы видеть, касается возможности усиления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и простирается вплоть до Эстонии", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия планирует вторгнуться на Украину в ближайшие месяцы, и НАТО должно обеспечить Киев оборонительным оружием.

"Я думаю, что у России есть явные намерения напасть. Существуют доказательства, что эти намерение является реальным, и мы должны подготовиться к нему. Кроме того, вполне возможно, что намерение заключается не просто в нападении, а в том, чтобы фактически изменить ситуацию с безопасностью во всем регионе".

В связи с этим Ландсбергис отметил: "Мы считаем, что Украина нуждается в военной помощи... в оборонительном оружии. Мы все ощущаем последствия нынешней политической ситуации".

Ранее лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - заявили в Евросоюзе.