Серийные поставки морской гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2022 году

Запуск гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в следующем году начнут получать морские гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в 2021 году в состав ВМФ РФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

"Военно-морской флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, десять боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса", - сказал министр обороны.

Он отметил, что в текущем году в ВМФ сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки.

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