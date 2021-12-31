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Ракету "Циркон" на испытаниях успешно запустили с фрегата и с подлодки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новая гиперзвуковая ракета "Циркон" в ходе всего цикла испытаний примерно десять раз успешно запускалась с надводного корабля, два раза - с подводной лодки, сообщил Северный флот России в пятницу.

"Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" "Северодвинск", - говорится в сообщении.

Северный флот отметил, что в 2021 году он обеспечил более 70 испытаний нового вооружения, в том числе, гиперзвуковой ракеты "Циркон" и авиационного гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" (МиГ-31К).

Впервые о залповой стрельбе "Цирконами" 24 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, испытания прошли "безупречно". До этого российские военные в этом и в прошлом году сообщали об успешных испытательных пусках ракет "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку "Цирконов". 8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт на поставку "Цирконов" носит долгосрочный характер.

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Ожидается, что в ближайшее время ее примут на вооружение. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год.

Северный флот РФ Циркон

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