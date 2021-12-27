Что произошло за день: понедельник, 27 декабря

Крушение вертолета Ми-2 под Ижевском, вынесение приговора Егору Дудникову и гибель создателя сайта "Спутник и погром" Егора Просвирнина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Историка Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. В СПЧ не исключили, что столь жестокий приговор стал последствием работы Дмитриева в "Мемориале" (признано в России НКО-иноагентом).

- "Роснано" погасило 12-й купон по облигациям серии БО-П01 без госгарантий. Эта выплата станет в текущем году последним подтверждением исполнения обязательств корпорации по выплате облигационного долга.

- Бывшему журналисту Ивану Сафронову продлили срок ареста еще на три месяца. Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил его до 7 апреля.

- Под Ижевском разбился вертолет Ми-2. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершал облет нефтепровода. На его борту было два человека, оба выжили, но получили травмы. В районе крушения ведутся поисковые работы, вертолет и его экипаж пока не найдены.

- Замглавы Минобороны РФ заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с РФ. Александр Фомин отметил, что Запад сам спровоцировал кризис на Украине, поддержав "государственный кровавый переворот в стране".

- Семья физика Виктора Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти и намерена добиваться признания его невиновности.

- Валентина Матвиенко не исключила, что закон об иноагентах может быть скорректирован. Она сочла возможным объявить амнистию для тех иноагентов, которые после присвоения этого статуса перестали получать финансирование из-за рубежа.

- Россиянин Егор Дудников приговорен к 11 годам колонии в Белоруссии. Его признали виновным в разжигании социальной вражды и призывах нанести вред национальной безопасности страны. Дудников получил максимальное наказание по обеим статьям.

- Создатель запрещенного в России сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин погиб в Москве. Полиция в ближайшее время проведет проверку обстоятельств его смерти.

- В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших коронавирусом. Скончались от вируса за тот же период 937 человек, поправились 33 715 пациентов. Суточный показатель смертности в Москве впервые со второй декады октября опустился ниже 70.