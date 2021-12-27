Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главное это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет", - заявил министр в интервью YouTube каналу "Соловьев LIVE".

"В этой связи США, конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", - сказал Лавров.

Он напомнил, что НАТО предложил "устами Столтенберга", но "ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО".

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.

Лавров также заявил, что переговоры РФ-США по гарантиям безопасности будут идти с участием военных. "Переговоры будут вести межведомственные делегации с участием МИД, с участием военных, в том, что касается США. В отношении НАТО мы предупредили их, что, поскольку с 2014-го они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генштаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл только с прямым участием военных", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что в российской делегации военные будут представлены на высоком уровне. "Попросили их подтвердить, правильно ли мы понимаем, что с их стороны будет то же самое, - вот ждем ответа", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что предложенный Россией Североатлантическому альянсу договор "совершенно необязательно" готовить по линии Совета Россия-НАТО. "Переговорщиком будет не Столтенберг, который является, по сути, главным административным распорядителем секретариата Североатлантического альянса, а, конечно же, это будут ключевые члены блока, включая Соединенные Штаты", - добавил министр.

По его словам, России важна не форма, в которой будут вести контакты с НАТО, а суть, в связи с чем необходимо разговаривать, прежде всего, на уровне военных, "профессионально и ответственно".