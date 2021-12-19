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В МИД РФ исключили наличие скрытой повестки в предложениях по гарантиям безопасности

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявляет, что предложения России по гарантиям безопасности не имеют скрытой повестки.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он подчеркнул, что они составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно.

По его словам, Россию критикуют за то, что предложения "очень откровенны".

Грушко отметил, что принципы НАТО, о которых говорят в альянсе, применяют организацией по-разному.

"Например, когда вели разговоры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, ему же не говорили в период объединения Германии, что "любое государство может вступить в НАТО, это свобода выбора". Они говорили, что не продвинется НАТО ни на дюйм на восток. Германия просила разрешения у Советского союза, и было найдено решение - не готов сейчас комментировать, было ли оно правильное", - сказал он.

НАТО по двусторонним каналам не реагировала на российские предложения по обеспечению безопасности и нерасширению альянса на восток, добавил Грушко.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в пятницу, 17 декабря.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

МИД Александр Грушко НАТО

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