Лавров заподозрил Запад в планах спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт на Украине и обвинить в нем Россию.

"Это хамство - выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live".

Он добавил, что Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал министр.

Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется. "Это ж понятно, что никогда никто не снимет", - заявил Лавров.