Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лавров заподозрил Запад в планах спровоцировать "маленькую войнушку" на Украине

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт на Украине и обвинить в нем Россию.

"Это хамство - выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live".

Он добавил, что Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.

"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", - сказал министр.

Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется. "Это ж понятно, что никогда никто не снимет", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Украина НАТО

Новости по теме

Новости

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Матвиенко сочла возможным объявить амнистию для части иноагентов

Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить США об отмене санкций

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул

Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул
Пандемия коронавируса

Глава СПЧ заявил о необходимости сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов

Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });