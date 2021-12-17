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Украина призвала Запад усилить работу над пакетом жестких санкций против РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Украина призывает западных партнеров ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я повторяю всем своим коллегам: мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она состоится, Украина будет обороняться, но вам все равно придется вводить санкции. Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.

Украина Россия SWIFT

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