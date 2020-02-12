В 2019 году штрафы за продажу снюса в РФ составили 32 млн руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с 20 декабря 2019 года изъял из оборота более 1,3 млн упаковок запрещенной никотиносодержащей нетабачной продукции (снюс и др.).

В ведомстве рассказали, что по данным делам наложено в общей сложности более 32 млн рублей штрафов.

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун подчеркнула, что проверки в регионах продолжаются.

Председатель правительства РФ (на тот момент - Дмитрий Медведев) 24 декабря потребовал прекратить торговлю снюсом в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей. По всей России начались проверки, которые проводит Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами.

Между тем в среду, 12 февраля, стало известно, что в кузбасском городе Белово госпитализированы две школьницы, которые употребили снюс. Ученицы 8-го и 9-го классов купили его в одной из торговых точек города.

Из павильона, в котором девочки покупали снюс, полиция изъяла 61 упаковку никотиновой смеси. В отношении продавца составлен протокол по статье КоАП "нарушение продавцом требований технических регламентов". Максимальное наказание по этой статье - штраф до 1 млн рублей.

В отношении родителей девочек составлены протоколы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", им грозит штраф до 500 рублей.