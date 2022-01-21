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Минэкономразвития сочло необоснованными претензии ЕС по экспорту российского леса

Минэкономразвития сочло необоснованными претензии ЕС по экспорту российского леса
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия представит ЕС доказательства необоснованности их претензий в ВТО по поводу мер регулирования экспорта леса в РФ, считает эти меры соответствующими нормам ВТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС необоснованны, а меры России соответствуют правилам ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Как сообщалось, ЕС в пятницу направил официальный запрос на проведение консультаций на площадке ВТО по отдельным мерам России, связанным с регулированием экспорта круглого леса с территории РФ.

В соответствии с правилами ВТО запрос на проведение консультаций является первым этапом разбирательства в рамках органа ВТО по разрешению споров.

"В ходе данных консультаций представители Российской Федерации намерены дать исчерпывающие пояснения относительно применяемых мер в отношении экспорта леса", - отметил в пресс-службе Минэкономразвития.

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