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Адвокаты ФБК подали жалобу на признание фонда экстремистской организацией

Адвокаты ФБК подали жалобу на признание фонда экстремистской организацией
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Адвокаты подали кассационную жалобу на признание "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) оппозиционера Алексея Навального экстремистской организацией

"Сегодня наши юристы и адвокаты обжаловали решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией" экстремистской организацией. Жалоба вышла на 65 страницах", - сообщает правозащитный проект "Первый отдел", юристы которого представляют ФБК. Жалоба подана во Второй кассационный суд Москвы.

Защита заявляет, что в процесс по признанию ФБК экстремистским не были привлечены более 80 лиц, в том числе Навальный. Также Навальный не был допрошен в заседании и привлечен в качестве заинтересованного лица.

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Кроме того, по мнению адвокатов, суд не предоставил копию иска ФБК, "Фонду защиты прав граждан" (ФЗПГ; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) и "Штабам Навального" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Адвокаты также считают, суд не предоставил защитникам достаточно времени для ознакомления с материалами дела

ФБК - основанный Навальным в 2011 году фонд, позиционировавший себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.

Мосгорсуд 9 июня удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими, а также о запрете и ликвидации организаций ФБК, "ФЗПГ" и "Штабы Навального". Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда.

Ранее в столичной прокуратуре заявили, что фактическими целями деятельности перечисленных организаций "является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Кроме того, утверждали в прокуратуре, установлено, что ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "ведут экстремистскую деятельность" и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе, путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

ФБК

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