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ФБК официально прекратил существование

ФБК официально прекратил существование
Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Основанный оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК - признан в РФ иноагентом, экстремистской организацией и запрещен) прекратил существование как юридическое лицо.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), ФБК ликвидирован накануне - 31 августа.

ФБК - основанный Навальным в 2011 году фонд, позиционировавший себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.

Мосгорсуд 9 июня этого года удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности ФБК, "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ) и "Штабов Навального" (обе организации признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены).

Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда.

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

По мнению надзорного ведомства, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Кроме того, утверждают в прокуратуре, установлено, что ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "ведут экстремистскую деятельность", и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе, путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров.

ФБК Алексей Навальный ФНС

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