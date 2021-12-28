Мосгордума весной решит судьбу электронного голосования на выборах 2022 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума в весеннюю сессию рассмотрит поправки в городское законодательство для организации дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в 2022 году, сообщил спикер заксобрания Алексей Шапошников.

По его словам, уже прошедшие в городе эксперименты с электронным голосованием оказались успешными и повысили явку и легитимность выборов.

16 декабря в Госдуму был внесен проект федерального закона, предполагающий введение единых правил проведения онлайн-голосования на всех выборах и референдумах страны, напомнил спикер и добавил, что Мосгордума примет участие в обсуждении этой инициативы и синхронизирует принятие решения по ДЭГ в Москве с Госдумой. В Думу также вносили законопроект об отмене онлайн-голосования.

Шапошников также сказал, что весной Мосгордума примет участие в формировании Общественной палаты Москвы. Срок полномочий текущего созыва ОП истекает в апреле 2022 года, процедура формирования нового состава начнется не позднее 26 января.