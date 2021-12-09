Коммунисты внесли в Думу законопроект об отмене онлайн-голосования

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об отмене возможности проводить дистанционное электронное голосование.

"Предлагается до завершения формирования полноценной системы дистанционного электронного голосования, обеспечивающей на программно-техническом, организационном и правовых уровнях реализацию всех основополагающих принципов выборов, исключить действие соответствующих положений Федеральных законов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Коммунисты объяснили, что на последних думских выборах были выявлены "серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании", и напомнили, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова "частично признала имеющиеся недостатки московской системы электронного голосования и заявила, что в будущем столичная платформа применяться не будет".

Памфилова после трехдневного голосования сказала, что закон, который разрешает Москве использовать собственную систему ДЭГ, в какой-то момент прекратит действовать, и городу придется перейти на федеральную платформу.

В сентябре 2021 года электронное голосование проводили семь регионов. Москва задействовал систему, созданную по заказу мэрии, остальные шесть регионов - другую, которую разработали ЦИК, Минцифры и "Ростелеком". Она напомнила, что закон разрешил Москве проводить электронное голосование на mos.ru, через систему, разработанную мэрией. Остальные шесть регионов использовали другую платформу. К результатам ДЭГ в Москве возникли вопросы, в том числе из-за многочасовой задержки подсчетов. В мэрии это объясняли необходимостью долгой перепроверки случаев "отложенного голосования", когда избиратель менял свой выбор.

После выборов представители КПРФ собирали несогласованные митинги протеста против применения онлайн-голосования и с требованием отменить его результаты. Они оспаривали итоги ДЭГ в суде и не исключали обращения в Конституционный суд