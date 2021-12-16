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В Думу внесен законопроект о единых правилах онлайн-голосования

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли в Думу законопроект о введении для всех выборов и референдумов в России единых принципов и параметров проведения дистанционного электронного голосования.

"Речь идет о следующем - передать на откуп центральным избирательным комиссиям в регионах фактическое регулирование введения тех или иных систем дистанционного электронного голосования", - сказал Вяткин "Интерфаксу".

Он напомнил, что до сих пор проведение онлайн-голосования регулировалось временными законами.

"Правила о возможности использования дистанционного электронного голосования будут после вступление в силу предлагаемых положений уже в базовом законе в 67-ФЗ", - сказал депутат.

В пояснительной записке к законопроект № 40921-8 сказано, что "опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019-2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории РФ".

Авторы проекта предлагают прописать в законе, что электронное голосование проводится с использованием ГАС "Выборы", а также иных государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным Центризбиркомом.

При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их зашифровывание при проведении голосования и расшифровывание после его завершения.

15 декабря председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что применение ДЭГ будет расширено и на выборах 2022 года его проведут в 19 регионах. В сентябре 2021 года онлайн-голосование разрешили провести семи регионам, в том числе Москве. Москва для этого использовала собственную платформу, остальные регионы - ту, которую разработали для ЦИК.

Онлайн-голосование в Москве вызвало скандал, поскольку его результаты обработали с задержкой на несколько часов, а у оппозиции возникли подозрения в подтасовках электронных голосов. После выборов Памфилова сказала, что Москве со временем придется перейти на федеральную платформу ДЭГ, отказавшись от собственной, поскольку срок действия соответствующего закона для столицы истечет.

3 декабря Памфилова сказала, что ввести электронное голосование повсеместно можно будет после того, как будет обеспечен прозрачный механизм гражданского контроля над ним.

Центризбирком Госдума Дмитрий Вяткин Дмитрий Ламейкин

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