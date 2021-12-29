Арестован врач, устроивший стрельбу в больнице на Ставрополье

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Петровский районный суд Ставропольского края в среду арестовал на дав месяца 36-летнего врача, который накануне открыл стрельбу в коридоре больницы Светлограда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным следствия, днем 28 декабря подозреваемый пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Подозревая, что у его жены начался служебный роман с одним из врачей больницы, он открыл огонь в коридоре медицинского учреждения. В результате его действий никто не пострадал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

Со ссылкой на данные администрации Петровского округа Ставропольского края сообщалось, что стрелявший в больнице оказался врачом.

Пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ сообщала, что подозреваемый был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.