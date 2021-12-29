Прокурор заявил, что правозащитный центр "Мемориал" ведет финдеятельность непрозрачно

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Представитель столичной прокуратуры заявил, что правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) осуществляет свою финансовую деятельность непрозрачно и ликвидация центра соразмерна с целью соблюдения прав граждан, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Свою финансовую деятельность правозащитный центр "Мемориал" осуществляет непрозрачно: в отчетах нет полных сведений о доходах и расходах", - сказал прокурор в Мосгорсуде в ходе судебных прений в среду по иску о ликвидации правозащитного центра.

По его словам, ликвидация Центра - соразмерная мера с целью соблюдения прав граждан и интересов РФ.

Накануне Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в России НКО-иностранным агентом).

Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре попросили Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировать международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" (также признан в России иноагентом). Они указывали, что организации грубо нарушали российские законы и Конституцию, игнорировали требования закона маркировать свои материалы, скрывая статус иноагентов. В их материалах прокуроры усмотрели признаки одобрения экстремизма и терроризма.