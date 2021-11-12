Прокуроры нашли оправдание терроризма и экстремизма в материалах "Мемориала"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Московская прокуратура в иске о ликвидации признанного иноагентом в РФ правозащитного центра "Мемориал" указывает, что центр допускает оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.

В иске прокуратуры "отмечено, что в материалах ПЦ якобы "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)", - сообщает правозащитный центр.

"Деятельность указанных организаций представлена авторами названных материалов как правомерная и допустимая, а участие в их деятельности - как одна из форм реализации права на свободу вероисповедания... Данные материалы направлены на формирование у неопределенного круга лиц представления о допустимости осуществления террористической и экстремистской деятельности, а именно деятельности международных экстремистских и террористических организаций и участия в них", - приводят в "Мемориале" фрагменты иска прокуратуры.

Прокуроры также посчитали, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал также Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребёнка.

"Эти же основания были указаны в иске о ликвидации "Международного Мемориала" в Верховный суд от имени Генеральной прокуратуры", - подчеркнули в правозащитном центре.

Генпрокуратура ранее обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признан в РФ иноагентом), а московские прокуроры подали аналогичный иск касательно правозащитного центра "Мемориал" в Мосгорсуд.

В Генпрокуратуре РФ пояснили, что обращение в суд о ликвидации "Мемориала" связано с нарушениями этой организацией закона, а том числе о статусе иностранного агента.

"При осуществлении своей деятельности факт выполнения функции иностранного агента указанными организациями скрывается, в связи с чем указанные НКО и их должностные лица с 2019 г. неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента", - добавили в Генпрокуратуре.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Международный "Мемориал" - одна из старейших некоммерческих организаций, которая занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.