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Глава совета ПЦ "Мемориал" назвал решение Мосгорсуда политическим

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава совета Правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом) Александр Черкасов заявил журналистам, что решение Мосгорсуда о ликвидации центра принято по политическим мотивам.

"Мы с самого начала говорили, что закон об "иностранных агентах" - он не правовой и не подлежит исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на "удушение" гражданских прав", - сказал он журналистам после судебного заседания.

"Кого-то мы удивим приятно, а кого-то неприятно", - сказал он о дальнейших планах центра.

Судья Мосгорсуда Михаил Казаков 29 декабря принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску прокуратуры Москвы. В прокуратуре ссылались на то, что правозащитники скрывают получение иностранного финансирования, не маркируя свои материалы как иноагент, нарушая законы, Конституцию и права граждан на доступ к информации.

Член совета ПЦ "Мемориал" Ян Рачинский пообещал это решение оспаривать в российских судах, а при необходимости и в ЕСПЧ. Он также напомнил, что ЕСПЧ уже лежит жалоба "Мемориала" на российский закон об иноагентах.

28 декабря Верховный суд по иску Генпрокуратуры ликвидировал международный "Мемориал" (тоже признано иностранным агентом) и все его структуры.

ПЦ Мемориал Мосгорсуд Александр Черкасов Михаил Казаков прокуратура Москвы Ян Рачинский

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