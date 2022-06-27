Правительство РФ расширило действие "Дальневосточной ипотеки"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство России распространило действие "Дальневосточной ипотеки" на работников медицинских и образовательных организаций, если они проработали в регионе не менее пяти лет, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Теперь "Дальневосточная ипотека" будет распространяться и на специалистов медицинских и образовательных организаций. При условии, если они проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

При этом Мишустин подчеркнул, что "требования по возрасту и семейному положению при оформлении кредита к ним применяться не будут".

Также он рассказал о продлении на три года льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей Магаданской области и Чукотки.

"Всего на эти цели в трехлетнем бюджете предусмотрены свыше 40 млрд рублей, из которых 9 млрд выделим уже в текущем году", - сказал Мишустин.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года до конца 2024 года. Она предполагает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей в ДФО для покупки жилья или строительства дома на участке, приобретенном по программе "Дальневосточный гектар".