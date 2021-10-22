Задержанных в Якутске из-за неполадок авиарейсов пассажиров начали доставлять в Певек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Часть пассажиров задержанных из-за авиарейсов Якутск - Певек доставили на Чукотку, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"С 12 октября около 300 человек, ожидающих вылета в Певек, задержались в Якутске из-за отсутствия воздушного судна у авиакомпании "Якутия". 19 октября самолет, выполнявший рейс по маршруту "Якутск - Среднеколымск - Певек", вынужден был вернуться в Среднеколымск в связи с падением давления масла в правом двигателе", - говорится в сообщении.

В пятницу в чукотском аэропорту Анадыря приземлился Boeing 737, который доставил 64 пассажира из Якутска. Далее двумя рейсами "ЧукотАВИА" на самолете Ан-26 людей перевезли в Певек.

Также власти Чукотки в связи с задержками рейсов обратился правительство Якутии и Росавиацию для принятия мер.

Авиакомпания "Якутия" доставит пассажиров из Якутска до аэропорта Анадырь, далее пассажиров будут доставлять самолетом Ан-26 "ЧукотАВИА".

"Одновременно авиакомпания "Якутия" проводит работы по устранению технической неисправности самолета, задействованного на маршруте Якутск-Певек-Якутск. Выполнение рейсов воздушным судном DHC-8 Q-300 по прямому маршруту будет возобновлено после полной готовности самолета к полетам", - говорится в сообщении.