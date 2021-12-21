Былинные гадания на бензиновой радуге

Итоги года для топливного рынка

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Кружатся вихри перемен, несут заграничные ветры новые веяния. Старается экономика страны, ловит тренды глобальной повестки. Привыкает консервативная энергетика к неродной аббревиатуре ESG, пробует на вкус загадочную еще недавно декарбонизацию.

Но есть в энергетике России сегмент, которого изменения вроде и затрагивают, да как-то по касательной. А что бы ни поменяли – ему все труднее и труднее становится. Это топливный рынок России. Из года в год мужественно борется он с сезонными проблемами. И технологии прогрессивные внедрены, и заводы модернизированы, а все никак не сойдется спрос вровень с предложением. Словно в русской-народной былине повторяется архетипический набор сюжетов на рынке нефтепродуктов, и не так уж важно, который год на дворе...

Уважаемый водитель! Садясь за руль любимого автомобиля, о чем тревожно думаешь ты? "Заправлена ли машина, во сколько сегодня обойдется полный бак?" Не расстраивайся зря и гони прочь мрачные мысли, что дороже и дороже становится поездка на железном коне: все равно не отказаться от него.

Уважаемый россиянин! Не взывай гневно к нефтяным богам: "Доколе в нефтяной стране будет дорогой бензин?" Любой ответственный чиновник детально пояснит тебе, что в России не надо искать прямой связи между ценами на нефть и ценами на бензин – связь эта кривая. "Зато в России есть спасительный демпфер, без которого бензин стоил бы на 6, нет, на 15 рублей дороже!" - воскликнет погруженный в детали представитель властных структур. И обывателю останется лишь верить в слова о непонятном ему демпфере.

Уважаемый читатель! Круглый год ты пролистываешь десятки статей про нефтепродукты – эта тема постоянно на гребне интереса. Увы, не всегда можно подобрать удобоваримые русские слова, чтобы передать все краски бензиновых бурь, дизельных штормов и ураганов со сжиженными углеводородными газами!

Неравнодушно взглянем на перипетии топливного рынка 2021 года – бывалые люди говорят, что он сулит остаться в истории как один из самых нелегких, таким, что ковидный 2020-й позабылся как мимолетный сон, а кризисный 2018-й вспоминается с улыбкой.

Маневр да ковид, будь они неладны

Сезонны печали и радости на топливном рынке страны: каждый Новый год уверенно повышаются акцизы, каждую весну бурно цветет спрос, каждое лето горячо продается бензин. Осенью и весной непредсказуемо останавливаются перерабатывающие заводы – там вдруг начинаются плановые ремонты. Зима несет другую традиционную неожиданность – наступает холод, стране нужно срочно переходить с летнего на зимний дизель. И так из года в год уже которое десятилетние.

Но если все известно наперед, почему не удается предсказать периоды роста спроса? Почему острее ценовые пики оптовых цен и ярче панические атаки на бирже? Зачем терпят до последнего еженедельно бдящие регуляторы? Отчего не попадают в рост потребления нефтяники с производством нефтепродуктов? Много еще "почему" разносятся эхом по городам и весям Родины, громче всего взывая ко власть держащим на Дальнем Востоке – до тех весей нефтепродукты пока доедут, заметно вырастают в цене.

Взращены сегодняшние проблемы пресловутым налоговым маневром – от его более древнего варианта (постепенное повышение НДПИ с таким же постепенным снижением экспортной пошлины на нефтепродукты), до современных разновидностей с демпфером, нашлепками и бугорками (термины, применяемые Минфином и Минэнерго). Стремительно, как ветер на море, меняется спрос на топливо, отражая изменения в экономике страны и целого мира. Не поспевают за теми ветрами отечественные налоговые составляющие.

Усилила беды топливного рынка пандемия-2020. Она нахлынула и откатилась, оставив после себя иную, чем прежде, кривую потребления. И весь 2021 год никак не получалось регуляторам и производителям совладать со спросом на нефтепродукты. Согласно русской традиции, каждый раз до последнего терпели все участники процесса – ждали, может, рынок сам утихомирится. Но нет, все выше поднимались рекорды биржевых цен на топливо в 2021 году. Когда сил терпеть уж не оставалось, по другой русской традиции, собирались особые совещания – у профильного вице-премьера Александра Новака.

Так и маялся топливный рынок весь 2021 год – от совещания к совещанию.

Пришла беда – отворяй ворота

Но обратимся к началу уходящего года. Ох, и тяжко пришлось Дальнему Востоку в январе! Сначала выстроились длинные очереди автомобилей на заправках Хабаровского края, потом посыпались жалобы на нехватку бензинов из соседних регионов. В ДФО все-то два нефтеперерабатывающих завода, так один из них – Хабаровский НПЗ (входит в "Независимую нефтегазовую компанию" бизнесмена Эдуарда Худайнатова) что-то намудрил с плановой модернизацией и перестал выпускать бензин. Все миром помогали Дальнему Востоку! Совещания собирали, нагрузку распределяли, распечатали запасы Росрезерва, гнали нефтепродукты из Омска, Ачинска, Ангарска и даже Сургута, РЖД открыли для этого "зеленый коридор". Чуть меньше месяца решали проблему, справились.

Нет худа без добра – стала снова обсуждаться подзабытая инициатива о субсидировании железнодорожных поставок топлива в ДФО. Весь год перекатывался из ведомства в ведомство документ с этим старым-новым предложением. То включались в него почему-то выпавшие из списка регионы ДФО, то добавлялись неназванные до сих пор сибирские субъекты. Даже федеральный бюджет на два года вперед дальневосточные субсидии учел! Правда, пока финальное распоряжение правительства на этот счет не опубликовано – ну да ладно, "задним числом" можно ввести, решено же все (тьфу-тьфу-тьфу).

Тем временем сгущались тучи вокруг биржевых цен на бензины. Те стартовали вверх с первых рабочих дней января-2021. В феврале биржевая стоимость 92-го оставила позади рекорды 2020 года. В июне перешагнула психологическую отметку стоимость 95-го. В августе Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) фиксировала абсолютные исторические максимумы цен на бензины. То ли праздновать, то ли плакать!

Это все "спасительный" демпфер виноват, раздавалось отовсюду. Нефтяные компании не единожды просили о корректировке демпфера, но Минфин сопротивлялся. От совещания к совещанию у вице-премьера Новака сближались позиции "за" и "против" изменения демпфера. Смилостивились чиновники, весной согласовали корректировку демпфера на бензин (по дизелю обещали внести облегчение с 2022 года).

Но не тут-то было! Биржевые цены на бензин все выше и выше, розничные цены за ними карабкались (но не сильно выше инфляции). Напряглись чиновничьи умы, что бы еще такое придумать, чтобы внутренний рынок бензинами залить? Тогда и вернулась в повестку другая старая тема – надо экспорт запретить. Или хотя бы заявить громогласно: "Ата-та, Минэнерго предлагает правительству временное ограничение экспорта нефтепродуктов".

Апрель, май, июнь – грозились госслужащие, даже обещали проработать вопрос введения топливных соглашений по аналогии с 2018 годом. А потом чиновники с нефтяниками (на очередном совещании у Новака) постановили – кардинальных мер не предпринимать. Мол, подождем, оценим действие скорректированного демпфирующего механизма. Заодно цены на АЗС "понятийно" договорились не поднимать, то есть сдерживать. Ибо главное, о чем печется добросовестный чиновник и ответственный нефтяник, чтобы рядовой гражданин страны мог залить полный бак своей машины по цене на бензин, растущей не выше инфляции.

Плакала маржа заправок

Так собственно из-за чего тогда весь сыр-бор? Если цены на заправках растут "приемлемо", то зачем профильный вице-премьер вынужден все время в топливные проблемы окунаться?

Закавыка, как водится, в частностях, точнее, в частном бизнесе. Исторические события современной России позволили сформироваться в стране большому пулу независимых заправок (не входящих в периметр нефтяных компаний). Более 60% бензоколонок страны частные, это серьезная доля рынка. И если нефтяники могут смиренно нести груз социальной ответственности в виде сдержанных цен на заправках, то частные АЗС от такой благотворительности рискуют шланги замотать и ноги протянуть. Наверное, государству было бы проще, если независимых заправок вовсе не было – вводи какое хочешь регулирование, но частники есть, и их состояние приходится принимать в соображение.

Весь год маржа заправок бултыхалась на грани убытков. Долгие периоды АЗС в минус работали, потому что на бирже цены поднимались, а в рознице сдерживались (устойчивый диспаритет оптовых и розничных цен на нефтепродукты). Нестерпимо это было независимым, возглашали они о своих бедах. Летели письма Российского топливного союза к премьер-министру Михаилу Мишустину – первое, второе! Еще к Новаку – тоже не единожды. Потом в Федеральную антимонопольную службу – и к главе ее, и в региональные управления. Не стерпел даже бывший глава ФАС, а сейчас помощник премьер-министра Игорь Артемьев, раскритиковал теперешнее положение дел на топливном рынке, упрекнул – как до такого устойчивого диспаритета докатились?

И вновь собирались совещания, и снова рассуждали-мудрили, как маржу розницы улучшить. Новых поворотов не нашли, пошли по прежней схеме: демпфер в который раз скорректировать (при условии компенсирующего роста НДПИ), биржевые нормативы продаж еще чуток поднять, перевозки на Дальний Восток субсидировать, эквайринг на АЗС снизить. И для поднятия настроения розничного бизнеса – добиться разрешения продаж слабоалкогольной продукции на заправках в дневное время.

И пожары некстати, и зима невпопад

Пока Минэнерго искало возможности, как нарастить объемы производства бензина, да как повлиять на не вовремя растущую стоимость авиакеросина, настал октябрь, в Россию пришли холода. Зимний дизель стал важным видом топлива для широких просторов северной страны, но морозостойкого ДТ оказалось в обрез. Можно даже сказать он стал сильно дефицитным. Настолько, что на бирже разлетался как горячие пирожки. Цена зимнего ДТ сразу рванула вверх, быстро побила абсолютный максимум и к концу декабря упорно держится на рекордах, признаков снижения не показывает. Стоит ли упоминать, что и на бирже, и на заправках зимний дизель теперь дороже бензинов, даже выше 95-го?

Отдельная песня или особая боль российского рынка нефтепродуктов – сжиженные углеводородные газы (СУГ), то бишь топливо для газовых автомобилей и заправка газовых баллонов для бытовых нужд населения. СУГ достойны специальных конференций и особых налоговых условий, но всегда незаслуженно стоят на заднем плане на фоне бензинов и дизеля. А зря! Августовский пожар на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое зажег на бирже такие панические скупки СУГ, что пришлось созвать внеочередное совещание и мобилизовать имеющиеся силы. Пожар был потушен, а осадок остался: методика расчета вывозной пошлины на СУГ несовершенна, не ввести ли и здесь спасительный демпфер?

Ах да, еще же мазут! Модернизация НПЗ и экологические требования свели к минимуму производство мазута в стране. Да позабылось как-то, что арктическим регионам России мазут нужен в прежних объемах – на крайнем севере он и в 21-м веке людям дома согревает. Опять пришла зима, мазут по невероятным ценам, региональные бюджеты на них без слез смотреть не могут. Проблема с дорожающим мазутом довела до того, что ФАС готовится обсуждать госрегулирование цен на этот редкостный товар.

Много еще занимательного, животрепещущего и увлекательного происходило на топливном рынке в 2021 году. Всех переливов и афтершоков от потрясений не перечислить. Но каждый их них оставил заметный шрам в душах причастных к событиям. И каждый шрам зудит. Бензиновый сектор, к концу года выдохнувший благодаря снижению оптовых цен, с тревогой смотрит в начало следующего года – там снова повышение акцизов, индексация индикативов в демпфере, снижение экспортных пошлин. Дизельный блок с дрожью ждет усиления холодов и мечтает о достатке зимнего продукта. Авиакеросин неумолимо дорожает, СУГ уверенно волатилен, мазут ждет своего часа.

Впереди 2022-й. Бывалые молча сжали кулаки: безнадежны попытки рисовать прогнозы, бессмысленны оценки возможных перспектив. Хоть все сезоны года пойдут по кругу, да повороты и коленца могут больно ударить. Даже умудренные опытом не спешат предсказать пики и падения на топливном рынке. Остается всем верить, надеяться да гадать на бензиновой радуге.