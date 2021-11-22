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Ведомства представят меры по предотвращению роста цен на топливо

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ведомства должны до 22 ноября представить в правительство доклад о мерах по недопущению роста цен на нефтепродукты и увеличению маржинальности АЗС. Это следует из текста протокола совещания у вице-премьера Александра Новака о ситуации на топливном рынке, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Минтрансу необходимо до 22 ноября представить в правительство доклад, содержащий: анализ влияния на розничные цены на нефтепродукты роста с 1 января 2022 г. ставок акциза на нефтепродукты и величины индикативного уровня оптовой цены в формуле "демпфирующего механизма" обратного акциза на нефть.

Также ведомства должны представить предложения о недопущении роста цен на нефтепродукты выше прогнозных значений инфляции с оценкой их влияния на бюджетную систему РФ и экономику нефтяных компаний при различных прогнозных макроэкономических параметрах, в том числе за счет донастройки "демпфирующего механизма".

Кроме того, проект доклада должен учитывать анализ налогообложения независимых АЗС с предложениями по возможности снижения налоговой нагрузки или изменения иных параметров, влияющих на их маржинальность. Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС должны провести анализ финансово-экономического состояния независимых автозаправочных станций и разработать комплекс мер по улучшению их положения, о результатах до 3 декабря 2021 г. доложить в правительство, говорится в протоколе.

Кроме того, ФАС, Минэнерго, Минпромторгу нужно представить проект обращения на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с предложениями по снижению стоимости услуг эквайринга (с учетом снижения уровня банковского вознаграждения) для АЗС.

Минэнерго и Минфину совместно с нефтяными компаниями проработать целесообразность уменьшения диапазона отклонения средней оптовой цены реализации автомобильного бензина (10%) и дизельного топлива (20%) от индикативного уровня оптовой цены, при несоблюдении которого "демпфирующий механизм" не применяется, проанализировав возможные риски.

Минэнерго и ФАС должны до 22 ноября проработать вопрос исполнения отдельными нефтяными компаниями нормативов биржевых продаж нефтепродуктов без учета объемов, приобретенных в интересах нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц в основную торговую сессию через третьих лиц. А также представить согласованные предложения по размеру увеличения минимальных объемов продаж на биржевых торгах бензина, дизельного топлива.

Ведомствам поставлена задача провести анализ объемов производства прямогонных фракций бензина и их использования на производство товарного бензина и иные цели в разрезе нефтеперерабатывающих заводов.

Также Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономразвития, Минтрансом и ФАС должны были до 15 ноября 2021 r. внести в правительство проект постановления о субсидировании железнодорожных поставок в направлении Дальневосточного федерального округа.

Минэнерго Минфин Минэкономразвития ФАС Минтранс

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