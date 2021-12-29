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Лукашенко и Путин договорились о кооперации в авиастроении

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минск и Москва договорились о кооперации в авиастроении, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого" в среду.

"Спасибо, что поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным. Видеофрагмент встречи распространил "Пул первого".

По словам Лукашенко, белорусские авиастроительные заводы "востребованы для российского авиастроения".

"Это будет по результатам нашей встречи еще одно из поручений правительствам", - отметил в свою очередь Путин.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ для участия в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. 29 декабря он встретился с Путиным в Петербурге.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин

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