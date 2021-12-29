Путин заявил, что допуск компаний Белоруссии к госзакупкам в РФ повысит конкуренцию
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдёт на пользу обоим государствам, считает президент РФ Владимир Путин.
"С нашей стороны будет хороший шаг - допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.
"И для нас это на пользу, потому что повышает уровень конкуренции на рынке", - добавил он.
По мнению Путина, это пойдёт на пользу России и Белоруссии.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина за то, что он поддержал кооперацию и в авиастроении. "У нас есть гражданские и военные заводы. Мы очень многое можем делать по кооперации", - сказал президент Белоруссии.
"По результатам нашей встречи это будет ещё одно поручение правительству", - заметил Путин.