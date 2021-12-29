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Песков не стал комментировать ситуацию с "Мемориалом"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют решения суда о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признанного в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (признанного в РФ НКО-иноагентом).

"Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Общество "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам прокуратуры Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря соответственно.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В "Мемориале" не согласны с решением судов и заявили о намерении их обжаловать.

Дмитрий Песков Мемориал

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