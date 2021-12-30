Адвоката Павлова в пятый раз попросили привлечь к дисциплинарной ответственности

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Один из вице-президентов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга направил представление президенту палаты с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката, руководителя правозащитного проекта "Первый отдел" Ивана Павлова (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Документ в четверг опубликовал сам Павлов.

Как следует из представления, один из коллег Павлова, вице-президент Адвокатской палаты Петербурга, посчитал, что Павлов нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, опубликовав в СМИ текст представления петербургского управления Минюста о возбуждении в его отношении дисциплинарного производства 21 декабря.

Заявитель настаивает на привлечении Павлова к дисциплинарной ответственности, но о конкретной мере наказания не просит.

"Смысл этой претензии сводится к следующему тезису: когда тебя (преследуют, насилуют, грабят, убивают - нужное подчеркнуть) - молчи и никому об этом не рассказывай. Не думал, что оспаривать этот тезис мне придется в адвокатской среде", - отметил Павлов, комментируя представление.

Ранее дважды безуспешно привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности пытался Минюст из-за предполагаемого нарушения им порядка дачи подписки о неразглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

После этого ведомство в третий раз обратилось в Адвокатскую палату Петербурга, в том числе, с претензиями по поводу политической деятельности Павлова и с просьбой лишить его статуса.

В свою очередь, квалификационная комиссия палаты установила нарушения в деятельности Павлова, но только в части неизвещения им следователя о неявке на следственные действия. Оценивать политические взгляды и политическую деятельность Павлова комиссия отказалась.

Решение о наказании адвоката позднее примет Совет палаты.

В четвертый раз Минюст обратился с представлением в отношении Павлова в декабре 2021 года. Ведомство снова указало на политическую деятельность адвоката и попросило лишить его статуса. Разбирательство квалификационной комиссии по представлению пока не проходило.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Сафронова и уехал за границу. Кроме того, Минюст РФ внес его в реестр СМИ-иноагентов.