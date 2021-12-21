Минюст снова попросил Адвокатскую палату Петербурга лишить Ивана Павлова статуса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление Минюста РФ по Санкт-Петербургу в четвертый раз обратилось в региональную адвокатскую палату с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Предлагаем решить вопрос о прекращении статуса адвоката Павлова И.Ю.", - говорится в представлении Минюста, с которым ознакомился "Интерфакс". Согласно тексту представления, у ведомства имеются претензии к адвокату, однако большая часть из них связана с его предполагаемой политической деятельностью.

Так, Минюст указывает, что Павлов шестнадцать раз в 2021 году не явился в следственное управление ФСБ на следственные действия по делу своего подзащитного журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, "фактически отказался от принятой на себя обязанности по его защите", однако, находясь за пределами РФ, продолжает позиционировать себя как его адвокат, "поставив себя в положение, когда ее (защиты - ИФ) реальное осуществление невозможно".

Также на основании информации от правоохранительных органов ведомство указывает, что Павлов - первый почетный президент признанной в РФ нежелательной чешской НПО "Общество свободы информации" (Spolecnost Svobody Informace, Z.S.) и использовал статус адвоката в России для легализации иностранных денежных средств на осуществление политической деятельности.

Как установили Минюст и правоохранительные органы, получаемое финансирование от ряда зарубежных фондов, признанных в РФ нежелательными, Павлов расходовал "на различного рода организации, целью деятельности которых является воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления" или "иных организаций, открыто призывающих к проведению несанкционированных мероприятий, направленных на подрыв авторитета органов государственной и судебной власти РФ, а также основ конституционного строя РФ".

Кроме того, в материалах правоохранительных органов, полученных Минюстом, отмечается, что Павлов использовал интернет-платформы, в том числе созданные им для его адвокатской деятельности, "для размещения информации, направленной на дискредитацию руководства страны и проводимой им политики, формирование негативного общественного мнения об органах государственной и судебной власти".

В объединении юристов и журналистов "Команда 29", которое возглавлял Павлов, фактически работали сотрудники НПО, которые получали финансирование через российскую коммерческую структуру, учрежденную Павловым, следует из представления.

Отдельно Минюст указывает, что в отношении Павлова возбуждено уголовное дело, а сам он признан СМИ-иноагентом, в связи с чем его гражданской и профессиональной репутации нанесен "значительный" ущерб. "Репутационные издержки адвоката, участвующего в конкретном уголовном деле, могут прямо или косвенно негативно отразиться на положении его доверителя", - заключает ведомство.

Павлов претензии ведомства не признает. Во многом представление повторяет предыдущие, хотя в нем больше пафоса про подрыв авторитета власти и основ конституционного строя", - сказал "Интерфаксу" адвокат.

Кроме того, он напомнил, что ранее Конституционный суд и президент РФ отмечали, что статус иноагента не является дискриминационным и не ведет к запретительным шагам со стороны государства.

"Между тем Минюст противоречит и в представлении пишет, что статусом иноагента моей профессиональной и даже гражданской репутации нанесен значительный ущерб. То есть Минюст самовольно внес меня в этот реестр, а теперь требует лишить меня статуса, потому что я есть в реестре", - подчеркнул адвокат.

Ранее Минюст дважды безуспешно пытался привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности, после чего в третий раз обратился в Адвокатскую палату Петербурга, в том числе, с претензиями по поводу политической деятельности адвоката и просьбой лишить его статуса.

В свою очередь квалификационная комиссия палаты установила нарушения в деятельности Павлова, но только в том, что он не предупредил следователя о неявке на следственные действия. Оценивать политические взгляды и политическую деятельность Павлова комиссия отказалась. Решение о наказании для адвоката позднее примет Совет палаты.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Сафронова и уехал за границу. Кроме того, Минюст РФ внес его в реестр СМИ-иноагентов.